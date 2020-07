Spuntano data di uscita e costo di PES 2021, prossima edizione del video game calcistico, che sarà rilasciato sotto forma di DLC

Negli scorsi giorni in merito all’uscita di PES 2021 è arrivata l’ufficialità riguardante il fatto che l’ultima edizione sarà un semplice aggiornamento della precedente. Ora, invece, il gioco si arricchisce di altre novità. La produzione ha infatti annunciato, tramite un comunicato ufficiale, che il video game sarà messo in commercio sottoforma di DLC (contenuto scaricabile). Questa notizia, che spiazza una bella fetta di appassionati, sta a significare che la Konami ha deciso di abbandonare il disco fisico. Questa possibilità era nell’aria, ma con l’arrivo della prossima generazione di console. Invece, a quanto pare, è stata proprio anticipata.

LEGGI ANCHE—> Konami, colpo basso per PES: persa la licenza di due “big” italiane

PES 2021 costerà solo 34,99 euro

La Konami in merito all’uscita della prossima edizione del noto gioco ha dichiarato: “L’ambizioso obiettivo che ci siamo prefissati per il nostro debutto nella nuova generazione, ha rallentato gli sviluppi in altre aree del video game. Per questo motivo – dichiarano – abbiamo deciso di rilasciare un semplice aggiornamento di stagione. Siamo comunque convinti che il gioco regalerà comunque sufficienti emozioni fino al lancio”.

Il costo per l’acquisto sarà, dunque, minore rispetto ai canonici 69,99 euro delle ultime edizioni. Dovrebbe costare infatti 34,99 euro ai quali si applicherebbe il 20% di sconto per chi lo acquisterà in anticipo. La messa in commercio è prevista per il 15 settembre prossimo.

It’s time… eFootball PES 2021 SEASON UPDATE is available from September 15th coming to PlayStation 4, Xbox One and PC (Steam) ⚽️✨

https://t.co/k7sQ0UDZfK #PES2021 1/2 — eFootball PES (@officialpes) July 16, 2020

LEGGI ANCHE—> PES 2021, un semplice aggiornamento del 2020: le novità