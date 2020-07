A causa dell’emergenza Coronavirus, anche per il calcio si sta trattando di un 2020 anomalo e singolare. Da France Football, è arrivata la decisione sul Pallone d’Oro

L’emergenza Coronavirus sta rendendo il 2020 un anno decisamente anomalo e singolare. Anche per lo sport, la situazione è la medesima. Dopo il lungo lockdown, le principali attività agonistiche hanno ripreso, ma non senza qualche difficoltà. Parlando di calcio, i principali campionati europei hanno ripreso e stanno volgendo al termine.

Ma non tutti. Prima delle decisioni di Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga Spagnola, alcune federazioni avevano deciso di non proseguire con il campionato nazionale. Tra queste, la Ligue 1 e l’Eredivisie. Anche per quanto riguarda le coppe europee, si tratterà di tornei diversi dal solito, con partite a eliminazione diretta e in stadi neutri. Per tutte queste motivazioni, France Football ha deciso che non verrà assegnato il Pallone d’Oro 2020.

Pallone d’Oro 2020, France Football ha deciso: non verrà assegnato

Una decisione difficile, ma sicuramente logica. Per quest’anno, France Football ha comunicato ufficialmente che non verrà assegnato il Pallone d’Oro 2020, il premio calcistico individuale maggiormente ambito. Come si legge dal tweet ufficiale, si sarebbe trattato di una premiazione farlocca, fatta di: “Votazioni basate su statistiche ridotte e non uguali per tutti“. Un fulmine a ciel sereno per i giocatori, che certamente non si aspettavano una presa di posizione così netta da parte di France Football.

In questo modo, Lionel Messi e Morgan Rapinoe resteranno i detentori del premio individuale per un altro anno. Si tratta di un unicum in tutta la storia del riconoscimento. Mai prima d’ora un calciatore era rimasto miglior giocatore del Mondo per due stagioni di fila con un solo premio.

