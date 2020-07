A Palermo si è celebrato ieri l’anniversario della strage di Via d’Amelio in cui hanno perso la vita Paolo Borsellino e la sua scorta. Una della pagine più oscure del nostro paese anche perché nonostante siano passati ventotto anni, non si è mai giunti a una verità giudiziaria sull’accaduto.

A Palermo nella giornata di ieri, alle ore 16 e 58, si è tenuta una cerimonia per commemorare l’anniversario della morte di Paolo Borsellino, il magistrato diventato insieme a Giovanni Falcone simbolo della lotta alla mafia. Ventotto anni fa infatti, Borsellino restò vittima di un attentato davanti alla casa della madre. Insieme a lui morirono gli uomini della sua scorta. Antonino Gullo, l’unico sopravvissuto alla strage di Via d’Amelio, è intervenuto prima che la cerimonia di commemorazione iniziasse. Gullo ha chiesto a tutti i presenti di restare vicino a tutti quei magistrati che lottano ogni giorno contro la mafia, e non lasciarli invece soli come accade con Borsellino e Falcone.

Palermo, anniversario strage Via d’Amelio: le parole di Mattarella

Sul posto erano presenti anche Nicola Morra, presidente della Commissione Nazionale Antimafia, e Salvatore Borsellino, fratello del magistrato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ricordo delle vittime ha dichiarato che “la limpida figura del giudice Borsellino – che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano”. Su questa vicenda purtroppo, la magistratura non è mai riuscita a identificare coloro che furono i veri mandanti della strage. Anzi, i processi negli anni si sono caratterizzati per diversi depistaggi che ne hanno rallentato lo svolgimento. Un minuto di silenzio è stato poi tenuto dai presenti davanti al luogo in cui Borsellino è stato fatto saltare in aria. Adesso a Palermo per tutto il week end, si terranno spettacoli e dibattiti per commemorare questo tragico anniversario.

