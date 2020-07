Il ministro Bonafede preme sulla riforma del codice della strada: l’uso del telefonino alla guida potrebbe diventare un aggravante in caso di omicidio stradale

Il ministro della Giustizia Bonafede propone un’accelerazione alla riforma del codice della strada presentando un nuovo ddl, lo scopo è quello di inasprire le pene dell’omicidio stradale aggiungendo come aggravante l’uso del telefonino alla guida. Parlare al cellulare mentre si è al volante, data la sua pericolosità, potrebbe quindi essere paragonato in caso di omicidio stradale alla guida in stato d’ebbrezza. L’ultima riforma del codice della strada risale a circa 4 anni fa e Bonafede sembra essere intenzionato a punire più severamente “le condotte di particolare pericolosità“.

LEGGI ANCHE -> Covid, Ricciardi: “Rischio zona rossa anche nei luoghi di villeggiatura”

Pene più severe per l’omicidio stradale

Il disegno di legge al vaglio del ministero prevede inoltre di depotenziare il concorso di colpa. Lo si potrà fare con l’abrogazione dell’articolo in cui è previsto di applicare una circostanza attenuante nel caso in cui la morte non dipenda direttamente dall’azione o dall’omissione del colpevole. Pene più severe per l’omissione di soccorso o per chi non collabora immediatamente con le forze dell’ordine. Attualmente per tali circostanze è previsto che la pena aumenti di un terzo. Attraverso il ddl passerà a due terzi aumentando della metà nel caso in cui il conducente guidasse in stato di ebbrezza. Per l’omissione di soccorso l’arresto, con il disegno di legge di Bonafede, diventa obbligatorio e non più semplicemente facoltativo. Nel caso in cui ad essere interessati dall’omicidio stradale fossero più persone la pena prevista nel nuovo ddl sarebbe aumentata di un terzo.

LEGGI ANCHE -> Fondi Europei, Conte attacca Rutte: “Sarà colpa tua”