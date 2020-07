Trans ucciso a coltellate in appartamento: è choc a Milano quest’oggi. La vittima lavorava come escort ed è stato ritrovata dai vigili del fuoco per un intervento durante una fuga di gas. Ora chiaramente si indaga: è caccia al colpevole.

Omicidio choc quest’oggi a Milano. Lo riporta l’ANSA. Secondo quanto si apprende, un trans di 48 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, i quali sono stati chiamati non per un sospetto su quanto fosse accaduto ma per una fuga di gas in via Plana.

Milano, trans ucciso a coltellate

Ma al momento dell’ingresso, ecco la scoperta: un cadavere. Subito chiari i motivi del decesso: il soggetto è stato ucciso a suon di coltellate, ricevendone tantissime tra torace e schiena. La vittima lavorava come escort e riceveva anche nel suo appartamento al secondo piano.

L’arma del delitto non è stata ritrovata. Sul posto sono arrivati medico legale e P. Avviate le indagini, i Carabinieri stanno già facendo rilievi e interrogando alcune persone che hanno avuto contatti con lo sfortunato protagonista o che magari lo conoscevano di vista. Considerando la vita sfarzosa, il movente del gesto estremo potrebbe essere di natura economica o di gelosia.

