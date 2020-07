Un uomo molto ambito del panorama dello spettacolo italiano, convola a nozze: ecco chi è la fortunata al fianco di Lino Guanciale

Un’indiscrezione lanciata da Noci Gazzettino (testata del comune in provincia di Bari dove è nata la sposa) e poi confermata dallo stesso attore sui suoi profili social: Lino Guanciale si è sposato. Una cattiva notizia per tante fan che speravano di accaparrarsi per prime l’amore del bellissimo attore abruzzese.

Al suo fianco una donna semplice, per nulla immischiata col mondo dello spettacolo: Antonella Liuzzi. Docente universitaria, insegnante nei master Bocconi a Milano, è proprio nella capitale della moda che la coppia si è conosciuta.

Antonella Liuzzi e Lino Guanciale convolano a nozze

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono sposati a Roma, nel Palazzo del Campidoglio sabato 18 luglio. La coppia ha scelto la capitale per coronare l’amore tra i due.

L’attore abruzzese continua ad essere molto impegnato con le varie riprese. Per questo 2020 lo attendono ben tre novità: Meraviglie – La penisola dei tesori, un documentario; Survivors, Sopravvissuti, una serie TV; per finire la fiction di 6 episodi “Il commissario Ricciardi”. Quest’ultima l’ha visto come protagonista della serie, infatti Lino Guanciale interpreterà proprio il commissario Ricciardi, personaggio della catena di libri dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

Con tutte le riprese a cui dovrà star appresso, chissà che la coppia non abbia già pensato ad un momento d’intimità per coronare il sogno dell’attore abruzzese e della bellissima sposa di avere una bella famiglia insieme.