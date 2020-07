I Linkin Park hanno chiesto a Twitter di rimuovere una clip postata da Trump in cui una loro canzone veniva utilizzata come sottofondo.

I Linkin Park, iconica band americana diventata famosa a inizio anni duemila, si sono ufficialmente schierati contro Donald Trump. È accaduto infatti che il gruppo ha scoperto che un loro brano, “In The End”, era stato usato su Twitter in un clip della campagna elettorale di Trump per le prossime presidenziali senza la loro autorizzazione.

A quel punto i membri della band hanno pubblicato un post sul social, per esprimere tutta la loro indignazione. In questo, hanno sottolineato la loro volontà di non supportare in alcun modo l’attuale presidente Usa. Twitter ha subito rimosso il contenuto incriminato. In realtà i fan della band non hanno accolto bene questa loro presa di posizione.

Twitter blocca Trump: le critiche dei fan sulla scelta dei Linkin Park

Molti infatti nei commenti hanno sostenuto che Chester Bennington, cantante del gruppo morto suicida alcuni fa, avrebbe sicuramente appoggiato Trump. In ogni caso, questo episodio rappresenta l’ennesimo atto ostile di Twitter verso il Tycoon. Negli ultimi mesi infatti, il social ha censurato diversi tweet dell’attuale Presidente degli Stati Uniti. La motivazione fornita dal social sulla loro rimozione, riguarda il fatto che molti contenuti postati da Trump secondo Twitter, contengono bufale e incitamento all’odio.

Inoltre, non è la prima volta che il presidente Usa viene accusato di appropriarsi di brani senza rispettare le norme sul copyright. Negli ultimi anni diverse band lo hanno infatti diffidato in tal senso. Tra queste vi sono i Queen, i Guns N’ Roses, i R.E.M e i Rolling Stones.

