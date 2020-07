Tragedia a Lecco, dove un 34enne annega dopo essersi tuffato nel Lago Annone. Il corpo, esanime, è stato ritrovato dopo diverse ore.

Nella giornata di ieri una notizia ha sconvolto la città di Lecco, la morte di un 34enne che è annegato nel Lago Annone. Infatti l’uomo aveva deciso di tuffarsi per fare una nuotata ed invece dopo essere entrato in acqua non è più emerso. L’allarme è scattato la mattina. Infatti l’uomo, di origine sudamericana, si trovava il Lombardia per raggiungere gli amici in campeggio ad Oggiono.

L’uomo, giunto vicino al lago aveva deciso di fare un tuffo per una nuotata. Ma una volta entrato in acqua non è più risalito. Subito dopo è partita la chiamata ai sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco. Per recuperare il corpo senza vita è stato necessario anche l’intervento dei sommozzatori. Solamente dopo ore di ricerca, gli stessi sommozzatori sono roiscoto a rinvenire il corpo della vittima. Intanto sul caso indagano le forze dell’ordine, infatti al momento due sono le possibili cause del decesso: un malore o la forte corrente.

Lecco, muore un 34enne: a Varese in due precipitano con il deltaplano in un lago

Ma nella giornata di ieri, Lecco non è stata l’unica città colpita da un incidente. Infatti anche nella vicina Varese, due uomini in deltaplano si sono schiantati in un lago. I malcapitati avevano 52 e 62 anni.

Subito dopo l’incidente sono accorsi sul posto i sanitari del 118, che hanno soccorso i due feriti salvandogli la vita. L’incidente è avvenuto a Calcinate del Pesce, nel varesotto. I due, inizialmente, sembravano versare in gravi condizioni e sono stati trasportati in codice rosso all’Ospedale di Varese.

Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, i sanitari hanno stabilito che nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze dopo l’impatto con l’acqua. Non sono certe le ragioni dell’incidente, ma anche qui le forze dell’ordine continuano ad ingare sul caso.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !