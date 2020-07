Kanye West ha da poche ore concluso il suo primo comizio per le presidenziali degli Stati Uniti d’America. Il rapper è apparso in mimetica, con i capelli rasati.

Non è ancora certo quale sia il vero e proprio obiettivo di Kanye West. Per alcuni è tutta pubblicità che si sta facendo per vendere soltanto più dischi e la sua immagine. Fatto sta che ieri il rapper afroamericano si è esibito al suo primo comizio ufficiale tra la gente a Charleston, nella Carolina del Sud. L’uomo si è presentato con un giubbotto antiproiettile con scritto “security”. Ha quindi affermato di essere in favore delle armi perché se le persone non sono armate sono deboli e se un altro Stato vorrà invadere gli USA potrà vincere facilmente bandendo le bocche da fuoco. Ha quindi ripetuto il motto che da sempre contraddistingue chi è in favore delle armi “uomo uccide uomo, non le armi”.

Kanye West, lacrime al primo comizio: “Milioni a chi non abortirà” – VIDEO

Kanye West ha poi fatto delle rivelazioni molto pesanti. Il rapper ha affermato che suo padre voleva che la moglie abortisse. E per questo si è professato contro l’aborto, pur non volendolo rendere illegale qualora diventasse presidente. “Con l’aborto non ci sarebbe nessun Kanye West”, ha affermato. Ha poi iniziato a piangere rivelando che anche lui e sua moglie, Kim Kardashian avevano pensato ad abortire prima di accettare il loro primo bambino. Rivelazioni incredibili, che hanno fatto il giro del mondo e stanno causando tanto caos sui social. L’uomo ha quindi affermato che se riuscirà a diventare presidente degli Stati Uniti d’America darà “un milione o qualcosa comunque” a chi deciderà di non abortire e mettere al mondo un bambino. Ecco perché in molti stanno avendo dei dubbi sulle sue intenzioni e sulla veridicità di quella che appare essere solo una strategia di marketing più che una campagna politica.

