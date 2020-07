Tutto pronto per il Monday Night della Serie A, che vede impegnate Juventus e Lazio. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Il big match della 34esima giornata è certametne l’incontro tra Juventus e Lazio, che andrà in scena nel “Monday Night” della Serie A. Prima del lockdown questo poteva essere in assoluto la partita valevole per lo scudetto, ed invece dal ritorno in campo la Lazio è crollata, scivolando al quarto posto in classifica. La Juventus invece si è complicata da sola la vita nella conquista dello scudetto, ed adesso ha solamente cinque punti di vantaggio dall’Inter, seconda in classifica.

Partiamo proprio dai padroni di casa. Infatti i bianconeri di Maurizio Sarri, con una vittoria, potrebbero ipotecare lo scudetto dopo i passi falsi di Atalanta ed Inter. Inoltre una vittoria della Juventus eliminerebbe aritmeticamente la Lazio dalla corsa allo scudetto. Sarà importantissimo quindi conquistare i tre punto, per mettere in cassaforte il nono scudetto di fila.

Dall’altra parte una Lazio cugina alla lontana della squadra vista prima del lockdown. Infatti al rientro in campo, i biancocelesti sono crollati fisicamente e psicologicamente. La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato solamente quattro punti nelle ultime cinque giornate, autoeliminandosi dalla corsa allo scudetto. Una vittoria, però, riporterebbe i biancocelesti a solamente cinque lunghezze. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita che chiude la 34esima giornata.

Juventus-Lazio, diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Ad offrire il match del Monday Night ci penserà Sky Sport. La pay-tv di Murdoch offrirà la partita che chiude la 34esima giornata. Un match che, prima del lockdown, sembrava avere tutto un altro appeal. Sky trasmetterà la partita su due canali: Sky Sport Serie A e Sky Sport (rispettivamente al numero 241 e 251 del satellitare).

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno assistere al match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. La piattaforma di Sky è disponibile per tutte i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Da quest anno, per tutti i match di Serie A, Sky mette a disposizione anche la piattaforma streaming affiliata NowTv, con cui divide i diritti della Serie A. NowTv mette a disposizione, per tutti i nuovi utenti, un mese di prova gratuito in cui saranno disponibili anche le partite di campionato. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,90€ al mese.

L.P.

