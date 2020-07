Invasione di zanzare in Italia: esplodono i numeri rispetto agli ultimi anni. Sono oltre 70 le specie diffuse sul nostro territorio e in Campania si registra un’impennata di oltre il 50%. Ecco come se lo spiegano gli esperti.

Uno tsunami di zanzare si abbatte sull’Italia. Con numeri decisamente più alti rispetto agli ultimi anni. Lo dicono gli esperti, i quali soltanto in Lombardia registrano una crescita del 27%. A Milano, per esempio, si contano addirittura 2 milioni di esemplari in più.

La Campania, invece, sarebbe flagellata da un’impennata del 50%. Sarebbero essenzialmente due i motivi che porterebbero a tale ondata: da una parte la forte umidità, dall’altra il calcio effettivo che ha permesso la moltiplicazione.

Ma è in generale il surriscaldamento globale a favorire tale scenario. L’ultimo inverno, del resto, è stato tra i più caldi degli ultimi decenni con almeno 3 gradi in più rispetto alla media. Una situazione che ha preservato la specie solitamente afflitta dal freddo intenso. Molte uova, così, sono pertanto riuscite a sopravvivere. Ed ecco che si spiega poi il surplus di questi mesi.

Sono ben 70 le specie attualmente diffuse nel nostro territorio nazionale, con la zanzara tigre che resta la più insidiosa tra tutte. Questi insetti sono attratti dalla luce, dall’anidride carbonica che emettiamo e dall’acqua. Dunque attenzione a sottovasi, annaffiatoi, pozzanghere, piscine e tutto ciò che può creare un ristagno.

