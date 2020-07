Un giornalista ha scritto un libro sui tragici fatti della Diaz per contestare la versione ufficiale fornita dalle sentenze. D’altronde, i veri responsabili non furono mai individuati.

Amnesty International la definì come “una violazione dei diritti umani di dimensioni mai viste nella recente storia europea”. E d’altronde i fatti che sono accaduti all’interno della scuola Diaz durante il G8 del 2001 resteranno per sempre una delle pagine più nere della storia del nostro paese. In quella scuola infatti soggiornavano diversi studenti e manifestanti che si erano recati per protestare contro il G8. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio un’irruzione della polizia degenerò in un vero e proprio pestaggio che sconvolse tutto il mondo.

I responsabili però non vennero mai individuati. Sette capisquadra e il comandante del settimo nucleo sperimentale vennero però condannati con l’accusa di essere stati presenti sul luogo e di non aver fatto nulla per impedire quella violenza. E sulla vicenda è adesso appena uscito un nuovo libro del giornalista Roberto Schena destinato a far discutere.

Violenze alla Diaz, i dubbi del giornalista Roberto Schena

In questo infatti, l’autore propone una versione diversa di quella che uno dei funzionari di quel nucleo, che era stato creato per l’evento dal governo Amato, definì una vera e propria mattanza. Schena parte dal fatto che le sentenze sulla Diaz presentano diverse incongruenze che nessuno ha mai approfondito. Un aspetto che a suo parere diventa ancora più strano considerati che i veri colpevoli non furono mai identificati.

Ma quello su cui il giornalista preme di più nel suo libro, è il fatto che secondo lui non sarebbero mai nemmeno stati cercati seriamente. Schena ad esempio, si chiede come mai i Pm decisero di non ascoltare nessuno dei trecento poliziotti presenti sul luogo quella notte. O perché soltanto due manganelli di quelli analizzati possedevano tracce ematiche. Insomma, per l’autore di questa libro ci troviamo di fronte a una vicenda che presenta molti punti oscuri che non sono mai stata approfonditi dalla giustizia italiana come invece era doveroso fare.

