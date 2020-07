Fondi Europei, quasi alla fine dell’ennesima lunga giornata di colloqui forse trovato un accordo. Ecco quanto toccherà all’Italia

Fondi Europei, un accordo definitivo ancira non c’è, ma intanto le cifre sono vicine a diventare quelle definitive. E per l’Italia, salvo correzioni dell’ultimo minuto, sono pronti 209 miliardi divisi in 82 di sussidi e 127 di prestiti. Se così dovesse essere, sarebbe una piccol,a vittoria finale, ché nella proposta iniziale della Commissione, al nostro Paese ne toccavano 173.

Come riporta l’Ansa citando fonti italiane a Bruxelles, il premier Conte si è battuto sino all’ultimo per mantenere il Recovery Fund a 750 miliardi. Questo mentre invece molti degli altri leader europei erano pronti ad accettare di chiudere ad una somma pari a 700 miliardi.

Alla fine quindi il piano per sostenere i Paesi più colpiti dallla pandemia causata dal Covid-19 sarà di 750 miliardi. Invece la quota di sussidi dovrebbe essere fermata a 390 miliardi di euro, sempre più dell’ultima prioposta che era di poco superiore a 300. Per accontenare tutti ci sarà bisogno di fare anche dei tagli e tra le voci penalizate ci sarà senz’altro il Fondo a sostegno della rivoluzuione green.

Ma come funzionerà il controllo sul Recovery Fund, i Fondi Europei per sostenere le economie in crisi? I piani presentati dagli Stati membri saranno approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata, sulla base delle proposte presentate dalla Commissione. E ogni valutazione sul rispetto delle tabelle gli obiettivi fissati per attuare i piani nazionali toccherà al Comitato economico e finanziario (Cef).

Alla fine quindi tutti contenti o quasi. L’Italia, ma anche la Spagna e in parte la Francia che hanno opposto strenua resistenza ai tagli. Non sono le cifre che avevano immaginato all’inizio delle trattative, ma rappresentano comunque ossigeno puro. E soprattutto hanno segnato un punto importante sui sostegni a fondo perduto, quindi senza necessità di restituzione.

Ma allo stesso modo possono dirsi soddisfatti i ‘Frugali’, i Paesi solo sulla carte minori che in realtà hanno dettato legge. La proposta iniziale era di 500 miliardi, loro sono riusciti a scendere ben oltre i 400. E così potranno raccontare ai loro elettori di aver fatto saltare l’asse franco-tedesco che, in mancanza ormai della Gran Bretagna, rischiava di dettare legge a lungo.

Ne esce bene anche Mark Rutte, il premier olandese che più di tutti ha rappresentato la parte oltranzista. Ha più volte detto di voler controllare di persona cosa succederà realmente con quei soldi, in Italia ma non soltanto. Alla fine è stato accontentato anche se il suo diritto di veto è stato in parte limitato. Ora comunque quei fondi arriveranno, anche in tempi relativamente brevi, e comincia la parte più difficile. Come saranno reinvestiti in Italia?