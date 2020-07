Dimentica l’eroina sul treno e, come farebbe qualsiasi cittadino, ha deciso di rivolgersi alla polizia per farsi aiutare a ritrovare il suo carico disperso.

Sembra una barzelletta e invece è una storia vera. Partito da Viterbo, in direzione Roma, un uomo ha preso un treno regionale con una valigetta che conteneva sostanze stupefacenti. Non proprio una bella compagnia. La cosa veramente interessante è il fatto che l’uomo, arrivato a destinazione, abbia abbandonato il treno dimenticandosi completamente della valigetta che portava con sé. Poco dopo si è ricordato del carico prezioso che stava trasportando e si è fatto prendere dal panico. Ha quindi cercato di recuperare il carico, ma il treno era ormai partito di nuovo. Ha quindi fatto l’impensabile per un criminale che trasporta droga: rivolgersi alla polizia per cercare di riappropriarsi delle dosi. Una scelta che si è rivelata essere molto poco saggia e lungimirante.

Dimentica l’eroina sul treno e chiede aiuto alla polizia: arrestato

Alla polizia del luogo l’uomo, un 34enne italiano, aveva detto che sul treno c’erano dei farmaci salvavita. Delle iniezioni necessarie per continuare a vivere, senza le quali sarebbe morto. Per questo le forze dell’ordine e la polizia ferroviaria ha subito fatto l’impossibile per andare a recuperare la refurtiva dal treno, esattamente dove l’aveva lasciata. Immediatamente però, dopo aver fatto delle analisi al computer, la polizia ha fermato il carico. L’uomo disperato, infatti, ha dei precedenti per possesso di droga e per questo la polizia aveva fiutato la possibilità che la merce tanto importante fosse proprio eroina. E infatti si è rivelato essere questo il caso. L’uomo è stato quindi immediatamente arrestato dalla stessa polizia che pochi minuti prima aveva chiamato per farsi aiutare.

