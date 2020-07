Diletta Leotta è insieme a due sue amiche in piscina: il bikini bollente ed una forma pazzesca fanno impazzire i suoi fan

E’ luglio inoltrato e la voglia di rilassarsi ed andare in vacanza da parte di tutti cresce sempre più. Una di queste è Diletta Leotta che proprio oggi si è concessa un meritato relax in piscina con due sue amiche. Nemmeno l’ombra di un uomo, solo loro tre e nessun altro. La giornalista ha pensato anche di pubblicare una storia per rendere tutti i fan partecipi del momento di spensieratezza. Sorrisi ed abbracci tra amiche molto strette.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta già single? Arriva la bomba: “E’ finita con Scardina”

Diletta Leotta esplosiva senza il suo Daniele

A colpire il web, però, è il bikini esplosivo di Diletta che si mostra con un bikini da far girare la testa. Il decollété in primo piano non passa di certo inosservato. Le due amiche, però, non sono da meno. Infatti ci immaginiamo già milioni di persone intente a scoprire nome e cognome, che a noi non è dato sapere, delle altre due ragazze.

Intanto, questa resta l’ennesima storia che la Leotta pubblica senza la presenza di Daniele Scardina. Sono già diversi giorni che i rumors di gossip di susseguono in merito ad una possibile rottura tra i due dopo un anno di fidanzamento. Nessun risposta ufficiale è arrivata dalle parti interessate anche se King Toretto, come lui si fa chiamare, ha pubblicato una storia su Instagram che sembra smentire tutto. La foto mostra un disegno di una mano che mima il “parlare” e scrive “bla bla bla”. Tutte chiacchiera insomma? Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE—> Elettra Lamborghini ed Afrojack: dove e quando si sposano