Crisi coronavirus, decisione disperata di IndiGo. La più grande compagnia aerea dell’India è stata costretta ad annunciarlo quest’oggi con una lettera ufficiale. La situazione economica si fa sempre più disperata.

E’ crisi totale per le compagnie aeree. Superati i vari lockdown, ora sono le varie limitazioni, la paura e la crisi economica a frenare i giganti dei cieli che prima non avevano un attimo di respiro. Così arrivano anche i primi drastici provvedimenti in ambito lavorativo.

Crisi coronavirus, IndiGo taglia il 10% dello staff a livello nazionale

Indigo per esempio, ovvero la più grande compagnia aerea indiana, sarà costretta a tagliare il 10% del suo intero organico nazionale: lo ha annunciato la stessa azienda quest’oggi con una lettera ai propri dipendenti. “Per la prima volta nella storia, Indigo è costretta a prendere una decisione tanto dolorosa”, si legge nel testo.

E non è l’unica società purtroppo in quel che oramai è il terzo Paese più afflitto per contagi da coronavirus. Già la Dutta nei mesi scorsi aveva annunciato una soluzione simile, così come sono state costrette a farlo anche SpiceJet, GoAir e la statale Air India che hanno ridotto sensibilmente compensi e collaboratori a causa del terremoto economico in atto.

Il problema è essenzialmente uno: queste attività stanno lavorando su una soglia inferiore del 25% rispetto ai voli normalmente in programma prima del Covid-19. E le prospettive riferiscono che serviranno anni e anni prima che si possa davvero recuperare questo grave buco economico.

