Covid-19, vaccino si avvicina in seguito ai risultati dei test fatti dagli scienziati e dagli studiosi di Oxford. I pazienti trattati con certe sostanza, infatti, hanno dimostrato risposte immunitarie molto interessanti.

Si è appena chiuso un mese di studi da parte degli scienziati e degli esperti di Oxford, in Inghilterra. Dopo ben quattro settimane di sperimentazione ed osservazione di pazienti a cui sono state sottoposte diverse sostanze e molecole per arrivare a sintetizzare un vero e proprio vaccino, qualcosa è cambiato. Secondo quanto riportata dalla BBC, infatti, in un test con 1077 persone i risultati sono stati incredibilmente positivi. I pazienti, infatti, hanno avuto una risposta immunitaria molto forte, sviluppando anche i linfociti T, che servono per combattere i patogeni. Il nome di questa sorta di vaccino primitivo è ChAdOx1 nCoV-19.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, si cerca il vaccino: Regno Unito chiude accordo da 30 milioni

Covid-19, vaccino di Oxford crea risposta immunitaria: si chiama ChAdOx1

Il trial ha quindi avuto dei risultati estremamente positivi. Ovviamente saranno necessari ulteriori studi per capire se questi 1077 adulti che hanno dati segnali di risposta immunitaria continueranno a mantenere queste difese. Potrebbero essere necessari richiami, nuove correzioni, il possibile manifestarsi di effetti collaterali non ancora registrati. Al momento, infatti, si parla solo di qualche linea di febbre e di mal di testa, ma la strada è estremamente promettente. Serviranno altri studi, ma il fatto che queste persone hanno sviluppato abilità immunitaria e linfociti T per combattere i patogeni fa certamente ben sperare per lo sforzo globale all ricerca di un vaccino al Covid-19. Servirà tempo, pazienza e ulteriori studi, ma mai come ora potremmo essere vicini ad una cura della pandemia originatasi da Wuhan.

LEGGI ANCHE —> Infetti contro sani, partita di calcio per il Covid-19 fermata dalla polizia

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24