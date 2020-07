Un nuovo trattamento per via inalatoria ha dimostrato la riduzione per il 79% di possibili peggioramenti nei pazienti positivi al Covid-19.

Secondo quanto riportato da uno studio pubblicato su Gazette & Herald, i pazienti positivi al coronavirus che sono stati sottoposti ad un trattamento per via inalatoria hanno avuto per il 79% in meno il rischio di sviluppare gravi malattie. Il farmaco, conosciuto come SNG001, ha donato più del doppio delle possibilità di guarire dal Covid ai pazienti che lo hanno assunto. Il trattamento è stato sviluppato dalla società farmaceutica Synairgen.

Degli studi precedenti che sono stati condotti su pazienti asintomatici, hanno dimostrato che il farmaco permette il miglioramento delle difese antivirali dei polmoni e ne migliora la funzione durante infezioni da raffreddore o influenza.

Covid 19, tutti i benefici dell’SNG001

Tornando allo studio attuale, è emerso che le probabilità di sviluppare una malattia grave durante il trattamento fino a 16 giorni si sono ridotte del 79% nei pazienti che hanno ricevuto il farmaco. Il medicinale, composto da una formula particolare dell’interferone beta 1a, sarebbe in grado di ripristinare la risposta immunitaria dei polmoni. Nel corso del trattamento nelle persone si è ridotta di molto anche la misura della dispnea. Tra coloro che hanno assunto l’SNG001 non c’è stato alcun morto.

Tom Wilkinson, professore di medicina respiratoria presso l’Università di Southampton a capo dello studio, ha affermato: “Siamo felici di questi dati positivi che il trattamento ha prodotto. Si conferma la convinzione che l’interferone beta, utilizzato come iniezione per altre malattie, ha un enorme potenziale come farmaco inalato per ripristinare l’immunità polmonare contrastando l’impatto del coronavirus”.

