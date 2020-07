Modica: la polizia ha individuato due clienti dell’escort contagiata dal Covid-19 nei giorni scorsi. Avviati i test per valutare la situazione.

Sicilia, individuati due clienti dell’escort contagiata dal Coronavirus. Entrambi, come riporta FanPage, sono residenti di Ragusa, luogo in cui la donna ha operato nei giorni precedenti al manifestarsi dei sintomi. La donna, dopo essersi sottoposta al test era risultata positiva. Al momento, da quanto si apprende, uno dei due è stato già sottoposto a tampone ed è risultato negativo. Attesa per l’altro cliente che invece è stato segnalato all’Asp di Ragusa. Il secondo cliente si sottoporrà al tampone nelle prossime ore.

La polizia, come riporta FanPage, si è messa in moto per rintracciare i clienti, una trentina in tutto, al fine di evitare la diffusione del contagio.

Covid-19: avviati i test per i clienti della escort

A prendere parola su quanto accaduto è intervenuto il sindaco di Modica, Ignazio Abate, le cui parole sono state riportate da FanPage. Il sindaco ha invitato tutti coloro che abbiano avuto anche un solo contatto con la donna a farsi avanti e sottoporsi a tampone. Il sindaco ha garantito “massimo riserbo” per tutti quelli che si faranno avanti.

Già nella giornata di ieri, il primo cittadino di Modica aveva invitato tutti gli uomini che avevano avuto contatti con la donna a sottoporsi quanto meno a test sierologico.

Da quanto si apprende, l’escort in questione, al momento è ricoverata all’ospedale di Foligno. Tra le problematiche più grandi, da quanto si apprende, è che la donna sembra aver viaggiato per gran parte d’Italia, attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici. Numerosi, tra l’altro, sembrano essere i clienti entrati in contatto con lei. Come riporta FanPage, la donna sembra aver operato a Modica, Foligno, Roma, Ciampino e anche a Barcellona. Oltre ai clienti, le autorità stanno cercando di rintracciare anche tutte le persone che possono aver viaggiato nei mezzi pubblici con lei.

F.A.

