Coronavirus, da oggi in Francia torna obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi. Per chi viola le regole, previste sanzioni

C’è timore in Francia per il ritorno del Coronavirus. Nelle ultime settimane, i numeri registrati fanno pensare ad una possibile nuova ondata della pandemia, soprattutto a causa dei numero focolai che stanno nascendo negli ultimi giorni.

Per questo motivo, già a partire da oggi, il governo francese ha deciso che sarà obbligatorio utilizzare le mascherine in tutti i luoghi pubblici al chiuso. Una scelta pensata per arginare il più possibile il rischio di contagi, e non rivivere una situazione come quella di qualche mese fa. Tra i luoghi in cui vige l’obbligo, sono coinvolti negozi, centri commerciali, uffici, banche e mercati coperti. Per chi non rispetterà la norma, previste multe fino a 135 euro.

Coronavirus, mascherina obbligatoria in Francia: “Segni di ripresa epidemica”

Una decisione quasi obbligata, quella del nuovo obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. A confermarlo è il ministro della Salute in Francia. Intervistato da France Info, Olivier Véran ha fatto il punto della situazione relativa alla pandemia. “Abbiamo notato dei segni di ripresa epidemica decisamente allarmanti” spiega il ministro durante l’intervista: “Al momento, ci sono tra i 400 e i 500 focolai in tutto il Paese“.

Oltre a questo, ha specificato Véran: “Siamo preoccupati delle numerose vie di contagio, in maniera particolare nei posti al chiuso“. Da questa mattina, sono numerosi i controlli che le autorità stanno effettuando in tutto il Paese. I cittadini dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente, pena una multa di 135 euro.

