Brasile: dopo il Presidente Bolsonaro, anche il ministro della Cittadinanza Onyx Lorenzoni ha contratto il virus. Si tratta del quarto ministro brasiliano ad essersi infettato.

Coronavirus: anche il ministro della Cittadinanza è stato contagiato. A riportare la notizia è l’agenzia di informazione Ansa, la quale ha annunciato che si tratta del quarto ministro brasiliano ad aver contratto il virus. Da quanto si apprende, anche il ministro Onyx Lorenzoni ha iniziato, seguendo l’esempio del Presidente Bolsonaro, ad assumere alcuni farmaci, tra cui idrossiclorochina. Questa terapia, tra l’altro, è stata sconsigliata da diversi medici.

Il ministro Lorenzoni ha fatto sapere che la quarantena è già iniziata e, al momento, sta continuando a svolgere il suo lavoro da casa. Oltre all’idrossiclorochina, il ministro sta prendendo anche un altro anti-parassitario, sempre seguendo l’esempio del Presidente.

Come fa sapere Ansa, le altre figure istituzionali ad aver contratto il virus sono Augusto Heleno, Bento Albuquerque e il segretario della Comunicazione della Presidenza, Fabio Wajngarten.

Brasile: Lorenzoni è il quarto ministro ad aver contratto il Coronavirus

Dunque, la situazione in Brasile rimane allarmante. Al momento risultano contagiati, insieme al Presidente Bolsonaro, anche quattro ministri, tra cui Onyx Lorenzoni.

In base ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, il Brasile risulta essere il secondo Paese al mondo, per numero di contagi. Alle spalle degli Usa, che contano ad oggi un totale di 3.774.769 contagi e 140.563 morti, il Brasile ha registrato, finora, 2.098.389 casi di Covid-19. Il numero di morti in Paese è salito a quota 79.488.

Il terzo Paese, per numero di contagi in tutto il mondo, è l’India: anch’essa ha superato il milione. Infatti, in base ai dati registrati, l’India conta 1.118.206 casi totali, con 27.497 morti.

F.A.

