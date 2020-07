Coronavirus, arriva l’annuncio dell’Oms in merito alla soluzione, essenziale, per arrestare completamente la trasmissione del Covid-19.

Il lockdown è certo una soluzione validissima per ridurre la trasmissione del Coronavirus, ma da sola non basta. A lanciare questo annuncio, come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, è stato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nell’ambito di una conferenza stampa a Ginevra.

Secondo l’Oms, il vero metodo essenziale per controllare i focolai è il cosiddetto “contact tracing”, ovvero il tracciamento dei contatti. Questa soluzione è essenziale per ogni Paese. Questo, come ha annunciato il direttore, impedisce che i singoli casi di Coronavirus possano trasformarsi, nell’arco di poco tempo, in focolai. Dalle parole degli esperti emerge come “”Non possiamo aspettare vaccini e farmaci per fermare la corsa del virus”.

Coronavirus: l’Oms si esprime anche sui vaccini

Attraverso le parole del capo delle emergenze sanitarie, Mike Ryan, l’Oms si è espressa anche sul tema vaccini. L’Organizzazione ha fatto sapere di ritenersi soddisfatta dei risultati registrati in merito al vaccino di Oxford University. Ryan si è congratulato con i colleghi di Oxford ritenendo “davvero grandi” i risultati registrati fino a questo momento.

L’esperto ha fatto sapere che i nuovi vaccini, in fase di studio, non stanno dando al momento importanti effetti collaterali. Inoltre, gli anticorpi che questi vaccino iniziano a produrre sono neutralizzanti. Dunque, i risultati sono positivi, ma al tempo stesso, servirà ancora tempo per verificarne l’effettiva validità, dal momento che gli studi su questi vaccini sono ancora alla “Fase 1”.

Altra tematica importante, toccata dall’Oms è l’equa distribuzione del potenziale vaccino. Il direttore generale ha fatto sapere che è fondamentale un impegno politico affinché il vaccino possa essere considerato “un bene globale”. Dunque, si dovrà lavorare non solo per accelerare la ricerca, ma anche per offrire un’equa distribuzione.

