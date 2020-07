A Chieti, un uomo ha deciso di dare fuoco al vicino di casa con cui litigava da anni. A dare l’allarme è stata la moglie della vittima.

A Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, un uomo ha dato fuoco al suo vicino di casa dopo un lite. Nel compiere questa follia però, anche lui è rimasto avvolto dalla fiamme. Entrambi si ritrovano adesso in ospedale con gravi ustioni. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio della giornata di ieri domenica 20 luglio.

Da quanto si apprende, i due non andavano d’accordo da molti anni e i loro diverbi era quasi giornalieri. Sembra che litigassero principalmente per una questione legata a un muro di confine tra le due abitazioni. Finché ieri la situazione non è degenerata e il più anziano dei due, che hanno rispettivamente 64 e 81 anni, ha deciso di compiere un gesto folle e drammatico.

Chieti, litiga con il vicino di casa e decide di dargli fuoco, ma le fiamme avvolgono anche lui

È infatti salito sul muretto che separa le loro abitazioni e ha iniziato a gettare della benzina sul suo vicino per poi dargli fuoco. Le fiamme hanno iniziato ad avvolgere la vittima ma in poco tempo hanno raggiunto anche lui. A quel punto la moglie della persona aggredita si è accorta di quello che stava accadendo e ha immediatamente chiamato il 118.

Una volta arrivati i soccorsi, entrambi sono stati portati d’urgenza all’ospedale di Pescara. Le loro condizioni sono molto gravi. Sul luogo sono arrivate in seguito anche le forze dell’ordine locali per fare i primi accertamenti e tentare di ricostruire la dinamica che ha portato a questa terribile tragedia.

