Calciomercato Milan, Suso ha definitivamente salutato la squadra rossonera per restare al Siviglia. Il calciatore spagnolo resterà nella squadra dove gioca da diversi mesi.

E’ arrivato come uno sconosciuto, una scommessa senza troppe pretese, e invece è stato un giocatore molto importante per i rossoneri. Suso, che in diverse fasi della sua avventura milanista è stato anche il migliore in campo in una squadra disastrata in certi archi temporali, è definitivamente andato via. Il mancino made in Spagna, infatti, era andato al Siviglia con una cessione in prestito con diritto di riscatto in favore del club iberico. E proprio oggi la società che ne detiene il cartellino ha deciso di attivare il diritto di riscatto, prendendosi definitivamente il suo cartellino. Sembrava un amore destinato a durare a lungo, ma ora il Milan e Suso si dicono definitivamente addio, con tutti i documenti necessari per il caso. E le cifre dell’affare stanno portando tutti ad essere incredibilmente soddisfatti per la lungimiranza della dirigenza.

Calciomercato Milan, cessione ufficiale per Suso: netta plusvalenza

Il giocatore ore resterà in Spagna, precisamente a Siviglia. L’esterno di attacco ha trovato la sua nuova dimensione nella sua terra natia, ritrovando quella centralità e quella sicurezza di essere centrale in un progetto importante per il raggiungimenti di obiettivi importanti. Il Milan intanto, che ha trovato una certa quadra, sorride e gioisce. Una cifra compresa tra i 21 ed i 24 milioni di euro, infatti, verrà versata nelle casse della squadra di Milano, che farà una plusvalenza incredibilmente importante. Il calciatore, infatti, era arrivato dopo una pessima esperienza al Liverpool a costo zero e pertanto sarà una plusvalenza netta che i milanisti potranno mettere a bilancio. Ottimi fondi per il Milan del futuro.

