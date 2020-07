Calciomercato Juve, clamoroso nome per la panchina bianconera: c’è un nuovo profilo in pole position per sostituire Sarri. L’allenatore, secondo quanto giunge dall’estero, avrebbe già detto sì.

Ovviamente la vittoria di stasera non basterà. Maurizio Sarri, nonostante tutto e uno scudetto praticamente in tasca, resta fortemente a rischio a causa di una stagione parecchia deludente sotto molteplici aspetti.

Calciomercato Juve, Pochettino dice sì?

I risultati innanzitutto: sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, clamorosa sconfitta all’andata contro il Lione in Champions League e corsa scudetto particolarmente stentata. Se i bianconeri sono ancora in vetta, lo si deve solamente agli altrettanti passi falsi delle dirette concorrenti.

Un titolo vinto per demerito altrui, più che per meriti propri. E nel frattempo non si è registrato nessun passo avanti sul piano del gioco, motivo principale per cui il tecnico toscano è stato ingaggiato. Motivo per cui la dirigenza bianconera, inevitabilmente, ha messo in discussione la propria guida tecnica.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Milan, cessione ufficiale per Suso: netta plusvalenza

Anche perché nel frattempo la tifoseria insorge e lo spogliatoio anche non sembrerebbe essere troppo felice. Serve un profilo più internazionale, che meglio si sposi col mondo Juventus. Un identikit che può corrispondere al nome di Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham rientrato prepotentemente nel mirino piemontese.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail di oggi, il tecnico argentino avrebbe anche già dato il suo sì alla Vecchia Signora. Pochettino è visto nella società juventina come un volto decisamente più adatto all’immagine del club, sia per quanto riguarda la filosofia di gioco che per per eleganza e comunicazione.

Leggi anche —-> Pallone d’Oro 2020, c’è la decisione ufficiale: cosa succederà quest’anno