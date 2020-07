Il 20 luglio 1969 con lo sbarco sulla Luna per la prima all’uomo metteva piede sul satellite del nostro pianeta: 5 curiosità sulla missione dell’Apollo 11

Sono passati 51 anni da quando è avvenuto lo sbarco sulla Luna, del lavoro dell’Apollo 11 che ha permesso all’uomo di realizzare il sogno dello spazio si sa quasi tutto anche se restano forse 5 curiosità da soddisfare. Il 20 luglio 1969 tutto il mondo fermò il respiro quando in diretta tv poté assistere al primo balzo dell’uomo sulla Luna. Neil Armstrong insieme agli altri membri dell’Apollo 11, Michael Collins e Buzz Aldrin, riuscirono con un piccolo passo a riempire di emozione e orgoglio un intero pianeta. “È un piccolo passo per l’uomo ma un grande salto per l’umanità“, la frase celebre di Armstrong, venne ascoltata in diretta tv da circa 650 milioni di spettatori.

5 curiosità riguardo lo sbarco sulla Luna dell’Apollo 11

Non tutti sanno che Neil Armstrong ha rischiato di morire un anno prima dello sbarco. Nel 1968 fu infatti protagonista di un incidente mortale con il Lunar Landing Research Vehicle. Per fortuna l’astronauta riuscì a salvarsi catapultandosi dal veicolo prima che potesse esplodere. L’equipaggio visse momenti di difficoltà al momento dell’atterraggio con il Modulo Lunare Eagle. La velocità del modulo troppo alta lo spinse ad atterrare verso un cratere roccioso molto pericoloso. Il peggio fu evitato a 30 secondi dall’impatto grazie ad Armstrong che, guidando il modulo manualmente, riuscì ad atterrare in un’area tranquilla. Nel caso in cui il lancio dell’Apollo 11 fosse stato un disastro il presidente Richard Nixon aveva già pronto un discorso da fare alla nazione. Neil Armstrong portò con sé sulla Luna un oggetto molto particolare. L’astronauta raggiunse il nostro satellite con un pezzo di legno appartenente ad un propulsore aereo dei fratelli Wright.

