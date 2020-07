Con Windows 10, gli utenti avranno la possibilità di controllare il proprio pc anche da remoto. Ecco come fare in modo semplice e veloce

Windows 10 è il sistema operativo maggiormente utilizzato da tutti i possessori di un computer. Tantissime le funzioni a disposizione degli utenti, che rendono il software di casa Microsoft tra i migliori sul mercato. Alle varie caratteristiche a disposizione, se n’è aggiunta un’altra decisamente interessante.

È infatti possibile controllare il computer anche da remoto. Si tratta di una caratteristica di Windows 10 forse non troppo conosciuta dai vari utenti del sistema operativo. Per fare ciò, basta installare sul proprio smartphone iOS o Android il programma Connessione Desktop Remoto. Una volta scaricato l’applicazione, bisognerà configurare il pc, in modo da poterlo controllare anche senza stare seduti e davanti al monitor.

Windows 10, connessione a remoto: in che modo si configura il pc

Per far sì che Windows 10 diventi controllabile anche da remoto, è necessario configurare il pc in modo semplice e veloce. È prima necessario prima vedere se il computer fa parte della rete locale. Come? Andando in Esplora Risorse, Questo Pc e poi vedere le Proprietà. A sinistra bisognerà cliccare su Impostazioni di Connessione Remota, e poi consentire il controllo del pc da remoto. Da Pro Windows, inoltre, è anche possibile cliccare su Proprietà del sistema e consentire le connessioni remote da lì.

Una volta fatto ciò, mancheranno alcuni semplici passaggi e poi si potrà controllare il pc Windows da remoto. Andare su Start e poi Accessori Windows. Da qui, cliccare su Connessione Desktop Remoto e, a questo punto, dovrebbe uscire il dispositivo da controllare. Cliccando su Connetti, finalmente sarà possibile usufruire della connessione da remoto.

