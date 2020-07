Gli addetti ai lavori di Whatsapp hanno lanciato un chiaro avviso agli utenti, ovvero quello di non installare versioni modificate da terze parti perché potrebbe portare a cattivi risvolti. Andiamo a coprire i dettagli

Gli sviluppatori di Whatsapp sono stati chiari con gli utenti: “Non installate versioni modificate dell’app”. Questo perché potrebbero esserci serie conseguenze per la sicurezza. L’appello è arrivato a seguito della diffusione di diverse mod che offrono molte più funzionalità rispetto all’app originale. L’uso di queste applicazioni, sviluppate da terze parti, espone a concreti rischi per la sicurezza perché c’è la forte possibilità che si verifichino attacchi MITM.

Ovviamente, coloro che creano versioni modificate corrotte, lo fanno proprio per rubare i dati sensibili degli utenti a scopi loschi. Inoltre, l’utilizzo di queste app mod, potrebbe portare anche al ban dell’account senza possibilità di crearne un altro con lo stesso numero. Il gioco quindi non vale la candela, del resto gli sviluppatori dell’azienda di Zuckerberg ultimamente sono continuamente al passo con i tempi e stanno introducendo molte novità per far sì che la concorrenza non risulti essere offerente migliore.

Whatsapp, cosa sono gli attacchi MITM

Gli attacchi man in the middle sono degli attacchi informatici con i quali qualcuno ritrasmette segretamente la comunicazione tra due parti eludendo la crittografia end-to-end. I messaggi su Whatsapp, quindi, potrebbero non essere più a senso unico tra mittente e destinatario ma potrebbero essere letti dallo sviluppatore dell’app.

L’attacco funziona so se nessuna delle due parti coinvolte sa che il collegamento che li unisce è stato compromesso da una parte esterna. Alcune applicazioni, proprio per evitare questo tipo di attacchi, chiedono l’autenticazioni delle parti con una Certificate Authority.

