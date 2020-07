Vanessa Incontrada ha pubblicato una foto sul profilo ufficiale in cui scrive una bellissima dedica al figlio, che oggi ha compiuto il compleanno.

Vanessa Incontrada è senza dubbio tra le donne più apprezzate ed amate d’Italia. L’ex presentatrice televisiva per anni ha fatto innamorare di sé gli uomini di ogni età, mentre presentava programmi in prima serata e programmi televisivi satirici. La donna ultimamente appare molto meno in televisione,a vendo deciso forse di godersi di più la famiglia e gli affetti che la circondano. Ogni tanto prendersi una pausa non è solo salutare, ma raccomandato, dato che il troppo lavoro ci fa spesso perdere

la bussola delle priorità. Ed è per questo che oggi, per i 12 anni del figlio Isal, la donna ha pensato davvero a tutto per render eil giorno particolare, indimenticabile, divertente.

Vanessa Incontrada festeggia il compleanno del figlio – FOTO

Vanessa Incontrada rivela un dettaglio particolare della sua gravidanza. Racconta infatti che, mentre era ancora nella sua pancia, Isal aveva già letto un libro. Il Piccolo Principe, un classico senza tempo che ha fatto la storia per grandi e piccini. E la donna ricorda che per lei il piccino è proprio come il Principe. Immensamente curioso e voglioso di aiutare gli altri. “Buon compleanno, mio piccolo Principe” scrive la donna nella foto Instagram che li dipinge insieme a festeggiare, abbracciati.

