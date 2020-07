Un caso simile a quello di George Floyd, questa volta però la protesta per arrestare i killer di Breonna Taylor parte dai giovani su TikTok

Internet è il modo più facile e veloce per comunicare, sebbene ne venga fatto uno spropositato utilizzo, molte volte la velocità di questo mondo è d’aiuto. Ecco che, quindi, si è aizzato un nuovo movimento, su una piattaforma un po’ atipica per le proteste: TikTok. Tantissimi giovani ragazzi stanno pubblicando piccoli video contenenti una forte denuncia.

Ogni video comincia con una notizia curiosa, qualcosa che lascia suspense, per poi concludersi con la voce: “Arrestate i killer di Breonna Taylor”.

TikTok chiede giustizia per Breonna Taylor

Tutto il mondo di TikTok si è movimentato per la questione in causa. Dall’America, alla Francia fino anche in Italia. Breonna Taylor è un caso che ricorda molto la morte di George Floyd. Il 13 marzo 2020, circa a mezzanotte una squadra di polizia a Louisville effettuò una perquisizione nell’abitazione della donna.

Tre agenti spararono, senza alcun motivo: Jonathan Mattingly, Brett Hankison e Myles Cosgrove. Il bollettino della sparatoria conta un ferito ed un morto: Breonna Taylor. Il caso non ha avuto tanto rumore mediatico fino alla morte di George Floyd, morto per un’altra testa gloriosa della polizia americana. E’ stata soltanto dopo la morte di Floyd che il caso di Breonna è stato ripreso, portando grosse manifestazioni nel Kentucky e l’apertura di un’indagine federale da parte dell’FBI.