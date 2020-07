Alcuni smartphone pare abbiano un’emissione di radiazioni maggiore alla media e si possono definire maggiormente pericolosi

Negli ultimi tempi, soprattutto con l’arrivo del 5G, uno dei temi che tiene maggiormente banco in campo di tecnologia sono le radiazioni che emanano gli smartphone. In molti potrebbero voler conoscere il valore SAR, il quale indica quante radiazioni emana un singolo dispositivo, che compare in una lista sugli smartphone che gli esperti ed addetti ai lavori aggiornano continuamente. Dalla Germania arriva l’ultima lista aggiornata.

Smartphone e radiazioni, l’elenco

Huawei P9 Plus – 1,48 Watt per kg

Honor 8 – 1,5 Watt per kg

HTC U12 Life – 1,48 Watt per kg

OnePlus 6T – 1,55 Watt per kg

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 Watt per kg

Huawei Mate 9 – 1,64 Watt per kg

OnePlus 5T – 1,68 Watt per kg

Xiaomi Mi A1 – 1,75 Watt per kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 Watt per kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 Watt per kg

Apple iPhone 8 – 1,32 Watt per kg

OnePlus 6 – 1,33 Watt per kg

Google Pixel 3 – 1,33 Watt per kg

HTC Desire 12/12+ – 1,34 Watt per kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 Watt per kg

Huawei P9 Lite – 1,38 Watt per kg

Apple iPhone 7 – 1,38 Watt per kg

Xiaomi Mi9 – 1,389 Watt per kg

OnePlus 5 – 1,39 Watt per kg

Tra i consigli per difendersi, per quanto possibile, dalle radiazioni degli smartphone, c’è quello di evitare di tenerlo vicino al comodino del letto mentre si dorme. Inoltre, per evitare l’emanazione di onde radio da parte del cellulare, si consiglia di evitare di vedere video, ascoltare musica in streaming o scaricare grandi file. Inoltre, sarebbe bene utilizzare gli auricolari quando si chiama.

