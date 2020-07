Tutto pronto per il posticipo tra Roma ed Inter, che chiude la 34esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire il match in tv e streaming.

Manca poco al posticipo della 34esima giornata di Serie A tra Roma ed Inter. I nerazzurri si trovano nuovamente in lotta per lo scudetto dopo i passi falsi della Juventus. Mentre invece ai giallorossi rimane solamente l’Europa League come obiettivo stagionale. Gli uomini di Fonseca, infatti sono usciti dalla crisi ed adesso sono pronti a sigillare il quinto posto in classifica.

Ma partiamo dagli ospiti. I nerazzurri, si sono trovati nuovamente a sei punti dal primo posto dopo la fine della 33esima giornata. Infatti, una Juventus sciupona non ha chiuso la corsa allo scudetto, dopo la sconfitta con il Milan ed o pareggi con Atalanta e Sassuolo. Adesso così, l’Inter può tornare a sognare, ma sarà fondamentale non perdere punti fino al termine della stagione.

Dall’altra parte la Roma di Fonseca sembra aver ritrovato lucidità. Dopo il periodo buio delle tre sconfitte consecutive contro Milan, Udinese e Napoli, i giallorossi hanno conquistato altrettante vittorie contro Parma, Brescia e Verona. Inoltre, complice anche i passi falsi del Napoli, è ancora incollata al quinto posto in classifica. Andiamo quindi a vedere dove seguire il posticipo di Serie A.

Roma-Inter, dove seguire il match: Sky o Dazn?

La partita che conclude la 34esima giornata di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalle telecamere di Sky Sport. Infatti solamente sulla pay-tv di Murdoch sarà possibile assistere al match. Per l’occasione, la partita dell’Olimpico sarà trasmessa da tre canali: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 e 255 del satellite).

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno assistere al match da casa, sarà possibile collegarsi alla partita con l’applicazione Sky Go. Così si potrà assistere al match gratuitamente in streaming su tutti i device mobili come: smartphone, laptop e tablet. Come sempre bisognerà scaricare l’applicazione, inserire i propri dati ed infine selezionare i canali che offrono la partita. Inoltre Sky Go è disponibile anche su PC fisso, attraverso il sito ufficiale della pay-tv.

L.P.

Per altre notizie sul mondo dello Sport, CLICCA QUI !