A Roma è scoppiato un violento incendio dietro la baraccopoli di via Candoni. I vigili del fuoco sono già sul posto per spegnere le fiamme.

Un incendio è scoppiato dietro il campo nomadi di via Candoni. Da quanto si apprende, è iniziato intorno alle ore 16 della giornata di oggi e ha coinvolto diverse abitazioni che per fortuna erano disabitate.

Non ci sono feriti, ma per precauzione l’intera baraccopoli è stata evacuata fino a quando non saranno spente le fiamme. Sembra inoltre che l’incendio sia prolungato al momento fino a raggiungere la zona di via Magliana. Diversi disagi sono stati provocati anche dalla combustione degli sterpi.

Sul luogo si sono immediatamente recati i vigili del fuoco dell’Eur. Insieme a loro c’erano anche i direttori di spegnimento, un elicottero Drago 53 e due autobotti. Per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco, la polizia di Roma ha deciso di chiudere il traffico stradale nell’intera zona.

Tutte le auto che provengono dal Ponte d’Asti vengono al momento indirizzate verso il Grande Raccordo Anulare della capitale. Sul posto sono in seguito arrivati anche il 118 e le forze dell’ordine romane.

