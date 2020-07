Tutto pronto per il primo appuntamento stagionale della MotoGp, con la gara di Jerez de la Frontera. Andiamo a vedere dove seguire il primo GP stagionale.

Dopo la lunga pausa causata dal lockdown mondiale da Coronavirus, riparte anche la stagione della MotoGp con il primo appuntamento a Jerez de la Frontera. La prima tappa stagionale parte subito con una sorpresa, ma nemmeno tanto. Infatti dalla prima casella partirà il francese di origini sicule, Fabio Quartararo. “El Diablo”, dalla prossima stagione sostituirà Valentino Rossi in sella alla M1, ed è pronto a consacrarsi in questo 2020 di gran premi.

Alle sue spalle, dalla seconda casella partirà la Yamaha di Maverick Vinales, compagno di box di Rossi. Mentre completa la prima fila il favorito indiscusso di questa stagione, l’otto volte campione iridato, Marc Marquez. Le qualifiche in terra spagnola, però ci hanno regalato una graditissima sorpresa, ossia il quarto posto di Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati Pramac. Dall’ottava casella partirà Andrea Dovizioso, mentre delude Valentino Rossi, che non va oltre l’undicesimo posto. Il pesarese, però, è un animale da gara ed è pronto a stupire tutti sul circuito spagnolo. Andiamo quindi a vedere dove seguire il Gran Premio.

MotoGP, Gran premio di Jerez: il motomondiale sbarca anche su Dazn

Così dalle ore 14:00 partirà il primo gran premio stagionale, con gli appassionati delle due ruote pronti a rimanere incollati al teleschermo. Da quest anno la MotoGp sbarca anche su Dazn, con la piattaforma di streaming tedesca che si dividerà i diritti con Sky.

Per chi non è ancora abbonato, Dazn offre un mese di prova gratuito. Basterà registrarsi con i propri dati e poi attivare il mese di prova. Una volta concluso il periodo di prova starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese. Inoltre l’applicazione è disponibile per tutti i device mobili come laptop, smartphone e tablet. Ma sarà disponibile anche sulle smart Tv, attraverso le estensioni i Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Mentre invece su Sky, c’è il canale dedicato Sky Sport MotoGP che trasmetterà tutte le gare della stagione, con ampio pre-gara ed approfondimenti in studio. Inoltre per tutti gli abbonati che non sono in casa, sarà possibile guardare il GP in streaming gratuito, grazie all’applicazione SkyGo, disponibile per tutti i device mobili.

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !