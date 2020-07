All’età di 79 anni è morto Silvio Marzolini, storico calciatore dell’Argentina e tecnico del Boca Juniors con il quale Maradona vinse lo scudetto

All’età di 79 anni si è spento Silvio Marzolini a seguito di una lunga convivenza con un tumore. L’uomo ha fatto la storia del calcio in Argentina. E’ stato infatti il tecnico con il quale, nel 1981, Diego Armando Maradona ha vinto il suo primo titolo con il Boca Juniors.

Chi era Silvio Marzolini

Nasce a Barracas nell’ottobre del 1940 e cresce calcisticamente con il club Sportivo Italiano, poi passa al Ferro Carril Oeste debuttando in Prima Divisione Argentina nel 1959. Passa poi al Boca Juniors, club contro il quale aveva debuttato l’anno prima, e vi rimane fino al 1972 vincendo 5 titoli ed una coppa nazionale. Le sue presenze, a fine carriera, saranno 408 condite da 10 gol. Con la nazionale argentina invece accumula 28 presenze ed un gol. La carriera da allenatore lo ha visto iniziare con gli All Boys per poi passare agli Xeneizes, prima tecnico delle giovanili e poi dell prima squadra. Chiude la carriera al Banfield nel ’97.

