Secondo le previsioni meteo, sarà una domenica segnata dall’anticiclone. Temperature alte e sole all’inizio della prossima settimana, poi tornano le piogge.

Sarà una domenica sorprendente per il meteo italiano, con l’improvvisa rimonta dell’anticiclone africano pronto a portare bel tempo e stabilità sulla nostra penisola. Una risalita che farà piacere agli italiani, viste le piogge che hanno colpito il paese nel corso di questa settimana. La furia del maltempo, anche se siamo a luglio, ha arrecato non pochi danni, basti pensare alla bolla d’acqua esplosa su Palermo.

Già da questa domenica, quindi, avremo un miglioramento su gran parte della penisola. L’anticiclone riporterà in alto le temperature dei termometri, con cieli sereni e poco nuvolosi un pò ovunque. Attenzione però, perchè ci saranno alcune regioni dove continueranno a cadere le piogge. Un esempio sono la Calabria e la Puglia, dove le piogge residue si esauriranno durante il corso della giornata. Andiamo quindi ad osservare come cambierà la situazione sul Bel Paese a partire da questa domenica.

Meteo, l’anticiclone torna in circolo: schiarite su gran parte dell’Italia

Così, come abbiamo ampiamente anticipato, avremo un meteo segnato dal ritorno dell’anticiclone. Il flusso d’aria calda, proveniente dal continente africano, colpirà in primis le regioni del Nord Italia, dove non ci sarà traccia di piogge a partire da questa domenica. Al sud invece qualche pioggia residua si esaurirà al termine di questa giornata. Andiamo quindi a vedere la situazione sulla nostra penisola, analizzando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, già dalle prime ore del mattino tornerà a splendere il sole, con una giornata con cieli poco nuvolosi un pò ovunque. Al pomeriggio qualche nuvola di troppo potrebbe impensierire la stabilità sul Friuli Venezia Giulia, con piogge che potrebbero arrivare in serata ed estendersi fino al Trentino. Le temperature saranno in aumento, con massime dai 28 ai 33 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, avremo un avvio di giornata nuvoloso, specialmente sul versante adriatico. Poi, con l’evolversi della giornata, la situazione si sbloccherà, con il sole pronto ad invadere l’intero settore. Solamente qualche fenomeno isolato potrebbe verificarsi sulle vette dell’Appennino. Anche qui le temperature sono in aumento, con massime che oscilleranno tra i 27 e 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia l’anticiclone arriverà con un pò di ritardo. Infatti qui continuerà ad esserci un pò di variabilità specialemente sulla Puglia (zona Gargano), Calabria e Sicilia Orientale. Qui le piogge dovrebbero continuare a scendere, salvo poi esaurirsi a fine giornata. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra i 25 ed i 30 gradi.

L.P.

