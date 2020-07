Infetti contro sani, una partita di calcio che sarebbe dovuta essere importante per cercare di sensibilizzare sull’argomento COVID-19 ma che è stata giustamente annullata dalla polizia.

In Spagna il numero delle persone contagiate continua ad aumentare in modo piuttosto preoccupante. La nazione è in seria difficoltà e i segni di una ripresa sono ancora piuttosto lontani. Per non parlare poi della difficile condizione economica in cui versava il Paese già prima della pandemia, che ora si ritrova ancora peggio. E proprio per questo che quelli che stavano facendo alcuni ragazzi di Pamplona sta avendo una eco smisurata. Questo perché nella mente brillante di alcuni ragazzi spagnoli il modo migliore per combattere e sensibilizzare verso il COVID-19 era mettere lo sport al centro dell’attenzione. E far giocare anche le persone che sono state ufficialmente dichiarate infette e positive alla malattia originaria di Wuhan.

Infetti contro sani, partita di calcio per il Covid-19 fermata dalla polizia

Stando a quanto riporta TgCom, la partita era stata organizzata utilizzando i social networks. La gara si sarebbe dovuta disputare nel pomeriggio di domani su un campo di periferia. Le due squadre sarebbero dovute essere sani contro infetti da Covid-19. LL’evento è stato pesantemente pubblicizzato sui social e questo ha fatto drizzare le antenne alla polizia iberica, che ha deciso di indagare. Compreso che non fosse uno scherzo ma che si stesse trattando di un evento vero, con malati veri. Per evitare che la malattia si diffondesse con nuovo vigore e magari assistere impotenti ad un nuovo focolaio in terra spagnola, la polizia ha agito velocemente. Chi stava organizzando l’evento è stato ovviamente multato ed è attualmente in attesa di processo.

