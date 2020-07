Si è concluso il terzo GP stagionale di Formula 1 in Ungheria. Stradominio di Lewis Hamilton con la sua Mercedes, sesto posto per Vettel

Si è concluso pochi istanti fa il terzo appuntamento di questa stagione anomala di Formula 1. In Ungheria, i piloti sono scesi in pista per darsi nuovamente battaglia e conquistare la prima posizione. Dopo aver conquistato la 90esima pole position in carriera, Lewis Hamilton si conferma anche in gara, stravincendo e finendo per doppiare molti degli avversari.

Grande gara anche per Max Verstappen nonostante, durante il giro di formazione, sia finito contro il muretto. Dietro di lui Valtteri Bottas, compagno di scuderia di Hamilton e autore – fin qui – di un’ottima stagione. La Ferrari è ancora indietro, e si deve accontentare della sesta posizione guadagnata dal tedesco Sebastian Vettel. Male Charles Leclerc, che chiude all’undicesimo posto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> MotoGP, Gran Premio di Jerez: vince Quartararo, male Rossi e Marquez

Formula 1, GP d’Ungheria: altro record per Hamilton, eguagliato Schumacher

È stata un’altra, l’ennesima grande giornata di Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha stradominato in Ungheria, vincendo un altro GP di Formula 1. Nella giornata di ieri, piazzandosi in pole position, ha reso ancora più stabile il suo record di prime posizioni guadagnate in qualifica, davanti a Schumacher. Ma non è il solo record detenuto dal britannico. Con la vittoria di oggi, infatti, il campione del Mondo in carica ha eguagliato l’ex pilota Ferrari anche per numero di vittorie su un singolo tracciato.

Sono ben 8 per Hamilton in Ungheria, lo stesso numero di vittorie ottenute da Michael Schumacher sul circuito di Magny. Si tratta dell’ennesimo traguardo raggiunto dal pilota Mercedes, che punta forte verso la vittoria del settimo titolo mondiale.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a Douglas Costa: scelto il sostituto