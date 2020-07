Fondi Europei, diventa incandescente il clima tra i primi miniusti europei. Conte attacca Rutte: “Se crollano i mercati, ne risponderai tu”

Fondi Europei, ancora nessun accordo tra i leader che cerano un’intesa sul Recovery Fund. In giornata diversi incontri, proposte e ipotesi ma le posizioni rimangono distanti. Lo ha dimostrato l’ultimo vertice tra i Paesi ‘Frugali’ (insieme alla Finlandia) e nazioni del Sud tra cuik l’Italia.

Ultimatum del nostri premier, Giuseppe Conte, al collega olandese Mark Rutte. Se per colpa sua non dovesse arrivare un accordo, per l’economia di tutta l’UE sarebbe una mazzata. E nessuno può dire come reagirebbero i mercati anche se lo scemnario sembra abbastanza chiaro.

Per questo la posizione italiana è chiara e Conte si è fatto sentire, come riporta ‘La Repubblica’: “Voi vi illudete che questa sitazione non riguardi anche voi. Ma se lasciamo che il mercato unico venga distrutto, forse sarai eroe in patria per qualche giorno. Ma dopo qualche settimana sarai chiamato a rispondere pubblicamente davanti a tutti i cittadini europei per avere compromesso una adeguata ed efficace reazione europea”.

Continua il negoziato. Da una parte la stragrande maggioranza dei Paesi – compresi i più grandi Germania, Francia, Spagna, Italia – che difendono le istituzioni europee e il progetto europeo e dall’altra pochi Paesi, detti “frugali”. #EuCo pic.twitter.com/G1UcOb5lRj — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 19, 2020

Lo scoglio è sulla cifra: L’Italia, ma non solo, vorrebbe una cifra non inferiore ai 400 milioni di euro. I Paesi ‘Frugali’ invece sono disposti al massimo ad arrivare fino a 350 milioni. Ma, avvisa Conte, più passano i giorni senza trovare un’intesa e più il tassametro correrà. E prossimamente il conte rischia di essere decisamente più salato.

Recovery Fund, il premier ungherese attacca Ruttte e l’intesa è lontana



Fondi Europei, le trattative vanno avanti, ma il clima è lontano dall’essere sereno. Contro le posizioni intransigenti di Rutte oggi i è scagliato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbàn che l’ha presa sul personale. Non capisce perché il leader olandese odi lui oppure l’Ungheria e percvhé voglia punirla sul piano finanziario senza motivo.

“Questa è la sua personale opinione – ha detto in conferenza stampa – e non è accettabile perché ancora sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria non c’è una decisione. Se l’accordo non viene raggiunto – sostiene Orbàn – non è per colpa mia, ma per colpa dell’olandese. E se ci sarà uno strappo sarà per colpa loro, non per colpa mia.

E gli altri leader cosa dicono? Secondo Emmanuel Macron, presidente francese che pure punta su un’intesa indolore, trovare la via per un accordo è ancora possibile. Molto più pessimista Angela Merkel che ha sempre fatto del rigore un suo marchio di fabbrica. Ma anche lein si è resa conto che questa volta non sarà possibile tirare troppo la corda.