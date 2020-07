Nella giornata di ieri si è registrato un nuovo record in merito al totale di nuovi casi positivi al Covid-19 nel mondo: scopriamo i numeri

Nella giornata di ieri si è registrato un nuovo record giornaliero di nuovi casi positivi al coronavirus con oltre 259 mila unità. A comunicarlo è l’Oms che ha sottolineato come nell’ultimo giorno il 259.848 nuovi casi abbiano portato il totale a 13,8 milioni. I decessi sono stati 7360 che ha portato ad un complessivo da inizio epidemia di 593.087 morti.

L’America, con più di 7,3 milioni di casi ed oltre 151.531 infetti nell’ultimo giorno, è il continente che conta i numeri più ampi.

Covid-19, la situazione nel continente americano

Negli Stati Uniti i decessi a causa del coronavirus hanno superato quota 140 mila (140.119). I casi totali ad ora sono 3.711.413. La situazione più critica si sta verificando in Texas dove, per il quinto giorno consecutivo, ha registrato 10mila casi di Covid-19. Questi dati hanno portato il totale dei positivi nello stato a 317.730.

In Brasile, il ministero della salute ha parlato di 912 nuovi decessi nelle ultime 24 che portano le vittime da inizio epidemia ad un totale di 78.772. I nuovi casi positivi sono 28.532 per un totale di 2,07 milioni.

Il ministero della Sanità del Messico ha riferito numeri record per lo stato nord americano visti i 7.615 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, per un totale di 338.913 unità nel paese. I morti sono stati 578 per un totale di 38.888.

