Trump ha rilasciato un’intervista in cui afferma che esiste troppo allarmismo sulla pericolosità del coronavirus negli Stati Uniti. Ha poi anche accusato indirettamente quello che al momento è il più noto virologo americano.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato un’intervista a Fox News. In questa, ha affermato che esiste troppo allarmismo riguardo la gravità dell’epidemia di coronavirus negli Stati Uniti. Il Tycoon ha infatti spiegato che i numeri sui casi e decessi della pandemia sono “ingannevoli”. Trump ha dichiarato che l’America possiede in realtà il tasso più basso di mortalità nel mondo di contagi da Covid-19. E se il numero delle persone positive al virus è così alto secondo il Presidente Usa, è unicamente perché in America si fanno più test che negli altri paesi. Infine, Trump ha anche affermato come a suo parere su questa vicenda, anche il noto virologo americano Anthony Fauci, mantenga un atteggiamento troppo allarmista.

Coronavirus, le dichiarazioni di Anthony Fauci

Dal canto suo, Anthony Fauci nella giornata di ieri è intervenuto alla Us Chamber oF Commerce per parlare della pandemia. Fauci ha spiegato che l’attenzione dell’opinione pubblica deve restare rivolta al presente, e che ha poco senso continuare a parlare di una possibile seconda ondata di contagi. Ha poi espresso un suo parere riguardo la possibile riapertura delle scuole. Secondo il virologo americano, la situazione andrebbe valutata regione per regione. Se in alcune parti del paese infatti, il coronavirus si è manifestato in maniera molto flebile, in altre ha creato un numero di contagi tale che “ spinge a voler rimandare”. In ogni caso, Fauci si è dichiarato “cautamente ottimista sul fatto che gli Usa siano sulla strada per mettere le cose sotto controllo e alla fine torneremo alla normalità”.

