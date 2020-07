Nel Lazio, l’assessore alla Sanità ha dichiarato che se il numero dei casi continua ad aumentare, la regione potrebbe decidere per un nuovo lockdown.

Nel Lazio si sono registrati nella giornata di oggi diciassette nuovi casi di coronavirus. E nonostante i numeri al momento nella regione restino sotto controllo, Alessio d’Amato, assessore regionale alla Sanità, ha spiegato che se i contagi continuano ad aumentare, la sua regione potrebbe presto avviare un nuovo lockdown. D’Amato ha inoltre invitato i cittadini a usare la mascherina e rispettare le regole anti-Covid in maniera rigorosa, altrimenti il rischio di una nuova chiusura si fa sempre più probabile. Un nuovo caso si è inoltre verificato a Rieti, dove da dieci giorni non si registrava più nessun contagio.

Coronavirus, Lazio: attivato il contact tracking per chi ritorna dall’estero

Di questo nuovi casi registrati, dieci sono d’importazione. Sei uomini bengalesi sono già stati identificati dalle autorità C’è poi un uomo di ritorno dal Pakistan che si trova ricoverato all’ospedale Spallanzani in condizioni molto gravi. La regione Lazio, per fronteggiare al meglio la situazione, ha deciso di attivare il contact tracking per tutti coloro che stanno rientrando dall’estero.

Le forze dell’ordine stanno inoltre cercando di rintracciare un cittadino bengalese positivo al virus. Questi avrebbe contagiato un dipendente di uno stabilimento di Ostia. Le autorità sanitarie hanno già effettuato i tamponi a tutti coloro che lavorano nell’impianto. Hanno avuti tutti esito negativo, mentre i coinquilini dell’uomo sono invece risultati positivi. L’uomo però, non è stato ancora rintracciato.

