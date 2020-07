Calciomercato Inter: Antonio Conte rischia di perdere un acquisto sul uale la società ha investito molto. Ma l’insidia del Real Madrid è reale

Calciomercato Inter: Conte alla fine del mercato di gennaio aveva arricchito la sua rosa con Christian Eriksen. Ma ora il 28enne trequartista danese, dopo sola mezza stagione a Milano, potrebbe già cambiare aria. Su di lui infatti è tornato forte l’interesse del Real Madrid che lo segue da almeno un paio di anni senza successo.

Questa volta però potrebbe essere diverso, almeno per quello che anticipa ‘Don Balòn’, sempre vicino a quelli che succede nei ‘Blancos’. Certamente il Real nella prossima sessione di mercato andrà alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche. E allora perché non direttamente Eriksen, che con Conte prioprio non ha trovato intesa?

E allora torna di moda il Real che ha due stdae per convincere lui e i nerazzurri. La valutazione è di 60 milioni di euro, nonostante a gennaio l’operazione ne sia costati solo 20. Ma pur di non pagare tutto cash, in freschi campioni di Spagna potrebbero inserire nell’affare anche il cartellino dello spagnolo Isco. Anche lui con il suo attuale club è ai minumo storici e cerca aria fresca, magari quella della Serie A.

Mercato Inter, Marotta smentisce il caso Eriksen ma il Real ci pensa



Mercato Inter, solo voci incontrollate quelle su Eriksen oppure c’è qualcosa di vero? Intanto questa sera a Roma il danese non è andato neppure in panchina. E Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport ha spiegato così la decisione: “Stiamo giocando ogni tre giorni, è normale che l’allenatore metta in campo la formazione più funzionale all’avversario. Ma anche la più nella logica delle valutazioni che fa durante la settimana. Non è certo una bocciatura, fa parte di quel turnover che di questi tempi è necessario perché con gli impegni ravvicinati è dura giocare”.

Sarò così, ma intanto Eriksen è finito ai margini delle rotazioni di Conte non da oggi. E quella del Real Madrid è una corte antica, perché già due anni fa la società guidata da Florentino Perez era arrivata vicina all’acquisto. Tutto però era naufragato di fronte alla richiesta di 100 milioni di euro da parte del Tottenham.

Oggi Eriksen costerebbe meno e l’interesse del Real non è scemato nei suoi confronti. Però il primo obiettivo, specialmente nella testa di Zidane, rimane il suo pupillo Paul Pogba che per parte sua non vede l’ora di spezzare le catene con il Manchester United. Un affare che si può fare, ma la richiesta del club inglese è molto simile a quella del Tottenham per Eriksen due anni fa. E allora, meglio avere un’alternativa anche perché non è affatto certo che Zidane rimanga.