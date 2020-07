Un neonato è stato abbandonato nella culla di una chiesa a Bari, i genitori hanno lasciato un biglietto dove esprimono il loro amore verso il piccolo

Nella culla della chiesa di San Giovanni Battista a Bari è stato abbandonato un neonato. Il piccolo, trasportato al policlinico del capoluogo pugliese è in buone condizioni. Il parroco della chiesa del quartiere di Poggiofranco, Don Antonio Ruccia ha raccontato che la culla era stata installata nella chiesa nel 2014. Il sacerdote ha inoltre ricordato l’emozione di quando ha trovato il bambino, che dovrebbe avere poco più di una settimana, all’interno della culla termica della chiesa. Accanto al piccolo, vestito con una tutina bianca e azzurra il prete ha ritrovato un biglietto. Nel messaggio lasciato dai genitori la coppia esprimeva tutto il loro amore per il piccolo chiedendo che venisse chiamato Luigi.

LEGGI ANCHE -> TikTok, boom di proteste: “Arrestate i killer di Breonna Taylor”

Il neonato abbandonato nella chiesa di Bari

Il piccolo Luigi quindi, dopo il ritrovamento, è stato immediatamente portato al Policlinico di Bari. Proprio in associazione con l’ospedale barese la chiesa di San Giovanni Bosco aveva deciso di installare una culla termica. Dopo 6 anni Luigi è stato il primo neonato ad essere adagiato al suo interno. Il piccolo accolto nel reparto di Neonatologia sta bene e sembra essere in perfetta salute, nei prossimi giorni saranno eseguiti maggiori controlli. Dopo che i genitori per ragioni che non si conoscono, hanno deciso di abbandonare il neonato sarà il tribunale dei minori a doversi preoccupare del suo avvenire. Intanto il bimbo resta tra le cure del reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari.

LEGGI ANCHE -> Milano, è giallo su un 44enne morto durante una rissa