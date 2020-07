L’Austria ha annunciato che sta addestrando un cane per fargli riconoscere e individuare le persone affette da coronavirus.

Austria e Germania stanno dando il via a un progetto per addestrare i cani a riconoscere e identificare le persone positiva al coronavirus. L’ufficialità è arrivata da Klaudia Tanner, ministra della Difesa austriaca. La sperimentazione partirà con un solo cane, un pastore belga che verrà addestrato in un centro militare che si trova nel Burgenland.

Da quanto si apprende, l’animale verrà addestrato allenandolo a fargli riconoscere le molecole olfattive del coronavirus. Il cane scelto, appartiene all’esercito austriaco e si chiama Fantasy.

Coronavirus, il governo austriaco sta per annunciare nuove misure di prevenzione

Riguardo questo nuovo programma sperimentale, la Tanner ha dichiarato che “il fatto che i nostri cani siano in grado di rilevare sostanze diverse non è una novità. Abbiamo cani che possono anche rilevare esplosivi o narcotici in base al loro odore”. Sembra inoltre che a breve il governo austriaco reintrodurrà di nuovo l’uso obbligatorio delle mascherine.

Questa nuova direttiva sarà contenuta in una legge che prevede circa diciassette nuove misure di prevenzione per il contenimento del virus. I contagi infatti sono rapidamente aumentati nel paese nelle ultime settimane, e adesso si teme una nuova ondata di ritorno del virus.

