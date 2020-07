Vacanze solo per un italiano su due quest’anno causa crisi e paura da coronavirus. Lo riferisce un’indagine realizzata da Isnart-Unioncamere. Ecco quali saranno le mete più visitate dagli italiani.

Turismo italiano, la ripresa procede parecchio a rilento causa coronavirus. Secondo quanto infatti si evince da un’indagine realizzata da Isnart-Unioncamere, appena un italiano su due andrà in vacanza quest’anno a causa della crisi economica e in generale per la paura.

Nel totale saranno appena 24 milioni gli italiani. Di questi l’86% resterà in Italia, mentre appena il 4.8% andrà all’esterno rispetto al 26% dello scorso anno. E’ flop intanto per il bonus vacanze: solo il 7.4% ne ha usufruito, mentre un 78.3%, composto da quasi 19 milioni di italiani, non lo utilizzerà a fronte di un 14.3% ancora indeciso.

Vacanze, le mete degli italiani in tempi di coronavirus

Le mete anche son ben delimitate causa i timori o i periodi ristretti. Così sono in tantissimi che hanno scelto le proprie zone per rilassarsi o al massimo le zone limitrofe. In Sicilia e Sardegna, per esempio, è rispettivamente l’83 e il 70% che andrà in vacanza nella propria terra. La maggior parte, causa Covid-19, si recherà in auto e preferibilmente in appartamento.

La Sicilia è la regione regina di quest’estate particolare. L’isola meridionale, infatti, è pronta ad ospitare quasi 3 milioni di turisti a partire da questo mese fino a settembre. Registrando così anche un aumento rispetto allo scorso anno quando fu visitata da circa 2 milioni e 700 mila turisti.

Sul podio delle terre più visitate salgono anche la Puglia e la Campania, registrando però un saldo negativo di -10% e -22% in confronto con la scorsa estate. Grave passivo anche per la Sardegna con un -14%. Crollo totale invece per la Lombardia che registra una discesa di addirittura 800 mila turisti in meno rispetto al 2019. Male anche il Lazio, con 780 mila ospiti in meno, Marche con -660 mila ed Emilia Romagna con -640 mila.