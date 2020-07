La Regina Elisabetta, al suo primo impegno pubblico dopo il lockdown, ha nominato cavaliere il veterano di guerra Tom Moore, divenuto eroe nazionale durante l’emergenza sanitaria.

Tom Moore, l’eroe nazionale inglese che ha raccolto 33 milioni di sterline con la sua iniziativa lanciata per il suo centesimo compleanno è stato nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta. Come riporta Skytg24, la Regina, per l’occasione, ha utilizzato la spada di suo padre, George VI.

Con i suoi “100 giri” nel suo giardino casalingo, Moore aveva lanciato un’iniziativa volta alla raccolta di fondi per aiutare il sistema sanitario britannico, in grave difficoltà durante il picco dell’emergenza sanitaria. I risultati sono arrivati e, addirittura, la quota raccolta dal centenario veterano di guerra è andata ben oltre le aspettative.

Tom Moore, il veterano di guerra nominato cavaliere dalla Regina

Dopo aver preso parte al matrimonio della nipote Beatrice, la Regina Elisabetta II ha ospitato la cerimonia, informale, nella quale il veterano di guerra è stato nominato cavaliere. Moore si è dichiarato ” onorato della decorazione e dell’incontro con sua maestà la regina“. Per lui è stato “il più speciale dei giorni”.

Come si può notare dalle foto, la Regina si è presentata all’evento con un abito coor verde-acqua. Come riporta Skytg24, alla fine della cerimonia, la sovrana ha chiesto al veterano come avesse trascorso il periodo più stretto di isolamento. Alla fine del colloquio, Elisabetta II d’Inghilterra ha ringraziato Tom Moore a nome di tutto il popolo britannico, per l’enorme cifra raccolta e donata al sistema sanitario nazionale.

Si tratta del secondo riconoscimento dato al veterano. Infatti, già lo scorso 30 aprile, Moore era stato promosso a colonnello, proprio nel giorno del suo centesimo compleanno. Oggi, la carica che ricopre Moore è molto più prestigiosa.

F.A.