Terremoto di magnitudo 6.3, la terra trema con forza e violenza, roboante. I dati registrati dall’INGV di Roma sono stati pubblicati una manciata di secondi fa.

La terra trema ancora una volta. Sempre più spesso si assiste a dei movimenti di assestamento tra le zolle tettoniche. La Terra è un pianeta relativamente giovane e le placche che la compongono continuano il loro incessante muoversi, sbattere, toccarsi e scavalcarsi l’un l’altra. Per non parlare del nucleo del pianeta, che è ancora incandescente e caratterizzato da moti connettivi di metalli fusi, i quali mettono una certa pressione alla superficie sovrastante. Per questo assistiamo continuamente a dei movimenti delle zolle e al tremolio della terra, che noi nel linguaggio comune definiamo “terremoto”. E ora l’INGV di Roma ne ha identificato uno di una portata piuttosto importante avvenuto pochissimi minuti fa vicino l’isola di Viti, a Tonga.

Terremoto di magnitudo 6.3 appena registrato a Tonga

Tonga è uno Stato insulare che fa parte della Polinesia. Qui è stato registrato un terremoto di circa 6.3 di magnitudo sulla Scala Richter. Un numero altissimo, che certamente spaventa e non poco. Basti pensare che il terremoto che ha colpito Amatrice nel 2017 aveva una magnitudo vicina ai 6.2, per rendersi conto della potenza di cui stiamo parlando. Fortunatamente il movimento è avvenuto con coordinate geografiche (lat, lon) -15.42, -172.9 ad una profondità di 20 km. Il mare si è mosso e anche parecchio, le prossime ore saranno fondamentali per capire se i cittadini dell’arcipelago locale sono al sicuro o meno. Potrebbero anche esserci delle nuove scosse secondarie e le maree potrebbero alzarsi e colpire i piccoli puntini di terra che si vedono sulla mappa. Per questi motivi l’allerta e l’attenzione sono comunque massime e nessuno cala la guardia.

