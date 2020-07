Terremoto in Serbia poco fa: la scossa è stata di intensità 3.4. Non ci sono danni o feriti ma tanta paura. E’ l’ennesimo fenomeno avvenuto in questi giorni nell’intero mondo.

Trema ancora la crosta terrestre mondiale. Un nuovo terremoto, questa volta, si è registrato nel sudovest della Serbia. Il sisma è avvenuto precisamente nei pressi di Sjenica, con magnitudo di 3.4. Il fenomeno è avvenuto stamattina alle 07.35 e fortunatamente non si registrano danni.

Terremoto in Serbia, tanta paura

C’è stata solo tanta paura nella località dove il fenomeno si è sentito eccome. Inquietudine vissuta e provata da diversi cittadini mondiale in questi giorni, perché si sono susseguite diverse scosse significative nell’intero mondo.

Si è iniziato dallo scorso mercoledì, quando alle 23.39 ora locale Panama è stata scossa da un terremoto di magnitudo 5 con epicentro in pieno mare. Ancor più titanico è stato invece l’evento avvenuto ieri alle 04.50 a Papua Nuova Guinea, dove un terremoto di magnitudo 7 ha terrorizzato le persone costrette a scappare dalla proprie abitazioni.

Un movimento di intensità 5.7 ha invece riguardato il Nord del Cile sempre nella giornata di ieri alle 07.40. Idem per un 6.3 avvertito in India ieri alle 16.03. L’ultimo sisma in Italia è relativo a ieri con forza di 3.8 al confine con la Svizzera.

