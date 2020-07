Scuola, l’annuncio del ministro Azzolina: “Si riparte tutti il 14 settembre”. La dura risposta alle incertezze diffuse ultimamente dai media

Le incertezze sulla ripartenza della scuola non sono andate giù a Lucia Azzolina. Vari organi di informazione negli ultimi giorni avevano ribadito come la data di apertura fissata per settembre, fosse ancora provvisoria e solo indicativa. Un’attesa condizionata alla decisione del governo di riprendere le lezioni in completa sicurezza. In realtà, nonostante tutti i protocolli del caso, il giorno è già stato fissato e secondo il ministro dell’Istruzione non subirà modifiche.

In una recente dichiarazione ha ribadito: “La scuola ripartirà per tutti il prossimo 14 settembre, senza distinzioni di classi e istituti. I dubbi non esistono e quindi non è corretto riportare ogni volta che non si sa quando riapriremo. Bisogna fare una corretta informazione”.

Oltre a stabilire la data della riapertura, il ministro Azzolina ha ribadito le mosse del Governo per rafforzare il settore scolastico con gli ingenti fondi messi a disposizione: “Abbiamo già stanziato 1,6 miliardi e presto ne aggiungeremo un altro. Gli organici saranno ampliati così come le strutture per ospitare gli alunni. Siamo quasi pronti per riaprire in piena sicurezza“.

Tutte le famiglie sono quindi rassicurate per un ritorno alla normalità anche dal punto di vista dell’istruzione. Ovviamente la speranza è che non ci siano variabili intervenienti che possano far slittare la data del 14 settembre. L’attenzione massima per evitare una seconda ondata di Covid farà la differenza per mantenere le scadenze fissate.

